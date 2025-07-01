30 июня в Бронницах стартовал детский летний лагерь «Радуга», в который отправились 125 мальчишек и девчонок, готовых к увлекательному приключению. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На торжественном открытии присутствовали представители администрации города и директор Дома детского творчества, которые обратились к ребятам со словами приветствия и пожелали им познавательного отдыха. Детей познакомили с режимом дня и предстоящими активностями, а также представили им педагогов, воспитателей и вожатых, которые будут сопровождать их на протяжении всего лагеря.

Особую атмосферу в этот день создавали забавные Миньоны и веселые Фьеки, а участники творческих объединений «Современная хореография» и «Вокал» порадовали гостей яркими концертными номерами.

Кроме того, ребята из пятого отряда посетили городскую библиотеку, где прошел познавательный час о писателе Джеке Лондоне.

Летний лагерь «Радуга» обещает стать местом ярких впечатлений и радостных моментов, где дети смогут не только отдохнуть, но и развить свои таланты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.