Правила продажи алкоголя в Московской области: что изменится с 1 сентября 2025 года

Что изменится в правилах продажи алкоголя в Московской области с 1 сентября 2025

В материале РИАМО читайте о том, как будут продавать спиртное в Подмосковье и какие ограничения вступят в силу с 1 сентября.

Зачем вводят ограничения по продаже алкоголя в Московской области

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В Московской области уже введены ограничения на розничную продажу алкогольной продукции в торговых объектах, находящихся в многоквартирных домах (МКД), если вход в такие объекты расположен со стороны двора многоквартирного дома. Законодатели приняли такие меры для защиты прав жителей многоквартирных домов на комфортные и безопасные условия проживания. Наличие алкоголя в свободном доступе недалеко от дома — это прямая угроза покою граждан и наличие нетрезвых агрессивно настроенных людей прямо под окнами дома.

Нововведения в закон о розничной продаже алкоголя, которые вступят в силу с 1 сентября, позволят эффективно бороться именно с «наливайками». При этом закон не будет препятствовать работе добросовестных кафе и ресторанов, которые работают с соблюдением законодательства. Депутаты ожидают, что положительный эффект от принятых законов будет намного выше возможных негативных последствий от ограничений.

Что изменится в правилах продажи алкоголя в Подмосковье с 1 сентября 2025 года

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С 1 сентября начнут действовать сразу несколько изменений в закон Московской области «О розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции в Московской области». Так, в феврале и марте текущего года законодатели ввели ограничения розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

С 1 сентября будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах, за исключением:

торговых объектов, расположенных во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирных домов или в пристроенных помещениях к многоквартирным домам;

торговых объектов, у которых все входы (выходы) для посетителей организованы со стороны улично-дорожной сети и расположены в радиусе не более 30 метров до края проезжей части такой улично-дорожной сети.

Кроме того, установлен порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие сезонного зала (зоны) обслуживания посетителей, в которых алкоголь можно продавать в розницу при оказании услуг общественного питания.

Требования для таких объектов следующие:

они примыкают к стационарным объектам общественного питания;

не размещаются на прилегающих к многоквартирным домам дворовых территориях;

вход для посетителей не входит в границы территорий, на которых розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания запрещена;

соответствуют требованиям к размещению и обустройству сезонных (летних) кафе, установленным правилами благоустройства территорий муниципальных образований Московской области в соответствии с законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области»

Также устанавливаются ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях.

С 2024 года субъекты Российской Федерации получили право самостоятельно вводить порядок реализации спиртных напитков в своем регионе. Подмосковье воспользовалось этим правом, и с 1 сентября заведения общепита в МКД не смогут продавать алкоголь с 23:00 по 08:00.

Какой еще законопроект о продаже алкоголя готовится принять Мособлдума

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В конце июня Мособлдума начала рассматривать дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции. Предложенные поправки также вносят изменения в существующий закон Московской области от 27.04.2012 № 40/2012-ОЗ «О розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции в Московской области».

Согласно новому законопроекту, заведения, расположенные в многоквартирных домах и имеющие вход со двора, смогут продавать алкогольные напитки только два часа в день — с 13:00 до 15:00. Проект должен пройти еще второе и третье чтения. Предполагается, что ограничения вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов уточнил, что ограничения направлены на борьбу с псевдокафе, которые под видом оказания услуг общественного питания фактически осуществляют розничную продажу алкогольной продукции.

Штрафы за нарушение правил продажи алкоголя в Подмосковье

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За нарушение ограничений, связанных с продажей алкоголя, возможна административная ответственность в соответствии со статьей 14.16 КоАП РФ:

штраф от 10 до 300 тысяч рублей (в зависимости от нарушителя) с конфискацией спирта — за продажу этилового спирта.

От 30 до 300 тысяч рублей — за продажу алкоголя несовершеннолетнему.

От 100 до 500 тысяч рублей с конфискацией спиртного — за продажу слабоалкогольных напитков в бутылках более 1,5 литров.

Закон Московской области от 09.06.2016 года № 70/2016-ОЗ устанавливает штраф от трех тысяч до 150 тысяч рублей (в зависимости от нарушителя) за незаконную продажу безалкогольных и слабоалкогольных энергетических напитков.