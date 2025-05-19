В Сети появились первые кадры после задержания стендап-комика Сабурова

Опубликованы кадры, как стендап-комик Нурлан Сабуров выходит из отделения полиции в Подмосковье, куда его доставили за нарушение миграционного законодательства России. Видео публикует Mash .

В кадре видно, как Сабуров выходит из здания и идет к машине. Комика в этот момент спрашивают, когда именно ему нужно покинуть РФ. Он не стал отвечать на этот вопрос.

Отмечается, что после того, как Сабуров покинул отделение полиции, он уехал, но не в аэропорт.

Днем 19 мая Сабурова задержали в аэропорту Шереметьево. Он нарушил допустимый срок нахождения в России в 90 дней. Выяснилось, что в течение года комик, будучи гражданином Казахстана, в общей сложности провел в РФ по работе 114 дней. При этом срок пребывания он не продлевал.

Комика после задержания отвезли в миграционный отдел в Подмосковье. Ему выписали штраф в размере 5 тыс. рублей. Также Сабурову предстоит покинуть РФ, а потом въехать сюда уже по правилам.