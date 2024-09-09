В Серпухове прошел мастер-класс по архитектурной живописи
Фото - © Полина Лебедева
В преддверии 685-летия Серпухова прошел атмосферный мастер-класс по архитектурной живописи на территории летней сцены Серпуховского историко-художественного музея. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Талантливый художник Кирилл Назаров поделился с молодежью своим мастерством и вдохновил на создание ярких и неповторимых картин Серпухова.
В этот раз участники мероприятия рисовали один из главных символов нашего города — Высоцкий монастырь. Каждый, вдохновленный красотой и историей этого места, создал свой уникальный шедевр и унес с собой не только собственную картину, но и заряд позитивных эмоций.
Недавно Кирилл Назаров рисовал в невероятных условиях — сидя в корзине на высоте 20 метров над землей.
«До сих пор не могу поверить в реальность происходящего. Для меня это было больше чем просто рисование», — сказал художник.
Так серпухович готовился к выставке «Три взгляда на город».
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