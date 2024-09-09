В Серпухове прошел мастер-класс по архитектурной живописи

В преддверии 685-летия Серпухова прошел атмосферный мастер-класс по архитектурной живописи на территории летней сцены Серпуховского историко-художественного музея. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Талантливый художник Кирилл Назаров поделился с молодежью своим мастерством и вдохновил на создание ярких и неповторимых картин Серпухова.

В этот раз участники мероприятия рисовали один из главных символов нашего города — Высоцкий монастырь. Каждый, вдохновленный красотой и историей этого места, создал свой уникальный шедевр и унес с собой не только собственную картину, но и заряд позитивных эмоций.

Недавно Кирилл Назаров рисовал в невероятных условиях — сидя в корзине на высоте 20 метров над землей.

«До сих пор не могу поверить в реальность происходящего. Для меня это было больше чем просто рисование», — сказал художник.

Так серпухович готовился к выставке «Три взгляда на город».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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