Голубая бездна: мужчина «отжарил» возлюбленную на пляже в Геленджике

Влюбленные устроили на пляже в Геленджике настоящий разврат: они занялись сексом на глазах у других отдыхающих. Общественность возмутилась поведением пары, сообщает Kub Mash .

Шокирующий инцидент произошел на пляже «Голубая бездна». Мужчина и женщина разместились неподалеку от других отдыхающих. Внезапно их обуяла такая страсть, что они решили заняться интимом прямо на пляже. Влюбленных не смутили остальные люди, которым вскоре открылось непотребное зрелище.

Очевидцы успели запечатлеть происходящее на видео, чтобы затем пожаловаться. В кадре слышно, как отдыхающие возмущаются и сомневаются в адекватности парочки, устроившей такое «шоу».

Ранее обиженная женщина обокрала вахтовика, который не захотел заниматься с ней сексом, на 240 тыс. рублей. Она дождалась, пока пьяный мужчина уснет на лавочке, и похитила у него деньги и телефон.