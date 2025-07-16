Руку трехлетнего малыша зажевало на эскалаторе в метро Петербурга

Трехлетний мальчик получил тяжелую травму на станции метро «Академическая» в Санкт-Петербурге. Рука ребенка попала в движущееся полотно эскалатора, сообщает Бриф24 со ссылкой на пресс-службу местного Педиатрического университета (СПбГПМУ).

Происшествие случилось в подземке вечером 15 июля. После получения травмы несовершеннолетнего привезли в больницу.

Врачи поняли, что серьезно травмировал пальцы левой руки, и решили провести операцию. Сейчас маленький петербуржец находится под присмотром докторов.

Ранее жители петербургских Шушар посреди ночи вызывали полицию из-за малыша, который плакал и звал маму. По словам соседей, ребенок кричал: «Мама, забери меня, пожалуйста, я здесь один, мне никак не покушать, не попить, у меня нет интернета. Долго мне еще стоять здесь?»

