«Мама, забери меня»: малыш громко плакал и звал маму с балкона в Петербурге ночью

Жители жилого дома в Шушарах Санкт-Петербурга обратились в полицию из-за громко плачущего 4-летнего малыша, который ночью стоял на балконе и звал маму, сообщает «Осторожно, новости» .

Инцидент произошел в доме на Старорусском проспекте. Местные жители ночью проснулись от громких криков ребенка. Малыш стоял на балконе и горько плакал. Он заявил, что остался один.

По словам соседей, ребенок кричал: «Мама, забери меня, пожалуйста, я здесь один, мне никак не покушать, не попить, у меня нет интернета. Долго мне еще стоять здесь?»

Местные жители вызвали полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку по данному инциденту. Они опрашивают жителей и выявляют владельцев квартиры, на балконе которой плакал мальчик.

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