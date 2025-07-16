Петербург направит 138,5 млн рублей на развитие садоводств в 2025 году

Власти Санкт-Петербурга в 2025 году выделят 138,5 млн рублей на развитие инфраструктуры садоводческих товариществ по поручению губернатора Александра Беглова, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В садоводствах проживают 2,5 млн жителей города, а летом здесь отдыхают около 500 тысяч детей. В летний период заполняемость садоводств достигает 100 процентов, в осенне-весенний сезон — 60–80 процентов.

Садоводы ежегодно производят 550 тыс. тонн плодово-овощной продукции. В регионе насчитывается 700 тыс. участков, объединенных в 3 тыс. садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на территории 172 муниципальных образований Петербурга и Ленинградской области.

В 2024 году при поддержке правительства города в садоводствах построили, отремонтировали и реконструировали 160 тысяч квадратных метров объектов дорожного хозяйства и мелиорации, 26 км электросетей и 24 км водопроводных сетей. Также в 2024 году отремонтировали 15 подъездных дорог общей протяженностью 25,4 км. В 2025 году планируется отремонтировать еще 20 дорог (39 км), в 2026 году — 30 дорог (37,5 км), а в 2027 году — 39 дорог (44 км).