Власти Москвы и Петербурга не планируют запрещать электросамокаты

Эксперт Зотов: Москва и Петербург не будут полностью запрещать электросамокаты

Заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе России Илья Зотов рассказал, что власти Москвы и Санкт-Петербурга не рассматривают возможность полного запрета электросамокатов, сообщает «Абзац» .

По его словам, крупные города вряд ли последуют примеру Благовещенска, где средства индивидуальной мобильности (СИМ) были полностью запрещены.

Зотов отметил, что в Санкт-Петербурге действует система оплаты для сервисов проката электросамокатов, средства от которой поступают в городской бюджет. В Москве, по его словам, поддерживают современные решения для повышения мобильности, и СИМ являются одним из таких инструментов.

«Вряд ли столица будет от него отказываться», — пояснил Зотов.

Он добавил, что сервисы аренды электросамокатов продолжают внедрять меры для повышения безопасности пользователей. Кроме того, Зотов подчеркнул, что запрет СИМ противоречит федеральному законодательству и подобные решения муниципалитетов часто оспариваются прокуратурой.

Московская Госавтоинспекция предложила использовать новую технологию для выявления случаев, когда на одном электросамокате едут два человека. Эта мера направлена на снижение аварийности.

Минтранс России также направил в Госдуму законопроект, запрещающий парковку СИМ на тротуарах и велодорожках. Нарушения будут караться штрафами, которые смогут назначать компаниям по аренде электросамокатов.