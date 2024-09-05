В Серпухове пройдет традиционный фолк-фестиваль

Традиционный народный фолк-фестиваль «На стыке трёх губерний» пройдет в подмосковном Серпухове, сообщили в пресс-службе округа.

Жителей и гостей муниципалитета всех возрастов ожидает насыщенная культурная программа: мастер-класс игры на народных инструментах, фотоателье «Деревенская светопись», ремесленные мастер-классы, широкая ярмарка ремесленных и иных товаров, выступление народных коллективов, в числе которых государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко», фолк-группы «Коленкор».

Серпухов исторически располагался на пересечении торговых путей из Тулы, Калуги и Москвы, собирая в себе культурные традиции, моду, ремесленные приемы этих территорий.

Фестиваль ежегодно становится культурной площадкой для любителей народного фольклора и истории, возрождая старинные традиции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.



