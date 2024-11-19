В Серпухове открывается художественная выставка «Философия цвета»

Впервые у жителей и гостей города появится возможность увидеть живопись мастера в стенах серпуховского музея.

Экспозиция под названием «Философия цвета» включает в себя 21 работу, многие из которых никогда ранее не покидали пределы Вологодской области, родины художника, и не выставлялись более 20 лет. Картины охватывают широкий временной период — от начала 1980-х годов, когда преобладал «суровый стиль», до нулевых, когда художник стал свободным от каких-либо течений.

На выставке посетители смогут проследить эволюцию авторского языка Генриха Асафова и его средства пластического выражения в жанровых композициях. В своем творчестве художник оставался верен образам крестьянского мира и избегал следования модным направлениям. На предоткрытии выставки присутствовал сын художника, Александр Асафов, который продолжает дело отца. Он занимается Галереей Генриха Асафова, сохраняя наследие отца и представляя его работы в различных уголках России. Галерея активно участвует в выставках, проводит экскурсии и занимается издательской и исследовательской деятельностью в области советского монументального искусства Вологды.

Выставка будет открыта для посещения до 10 января.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.