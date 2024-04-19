В Серпухове 20 апреля проведут мастер-класс по плетению из бумажной лозы

В музейно-выставочном центре в городском округе Серпухов 20 апреля пройдет мастер-класс по плетению из бумажной лозы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

На уроке участники смогут научиться основам плетения и создать свой первый уникальный предмет для интерьера. При этом на мастер-классе расскажут о том, как правильно выбирать материалы и использовать их в работе, а также основам гармоничного сочетания цветов и текстур.

Начало программы состоится в 19:00. Подробности — на сайте.

Музейно-выставочный центр оснащен современными технологиями и позволяет увидеть посетителям до пяти разных выставок одновременно. При этом центр располагает обширной экспозиционной площадью и участвует в организации крупномасштабных проектов, ярмарок и фестивалей.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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