В Сергиевом Посаде открылась выставка ювелирной резьбы по цветному камню

С 31 января в Сергиево-Посадском музее-заповеднике начала работу выставка «Дороже золота… Ювелирная резьба по цветному камню», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция разместилась в Ризнице Троице-Сергиевой лавры. На выставке представлены уникальные образцы древнерусского и современного камнерезного искусства, выполненные из драгоценных и полудрагоценных материалов.

Посетители могут увидеть редкие предметы из коллекции музея-заповедника, включая античную яшмовую печатку-скарабеоид I–II веков, византийские камеи XI–XIV веков «Святой Георгий» из жадеита и «Архангел Михаил» из сапфира.

Также на выставке представлены работы ведущих петербургских мастеров из частного собрания Максимилиана и Дениса Арциновичей. Особое место занимает «Нефритовая коллекция» с двенадцатью животными восточного календаря, выполненными из нефрита.

Выставка будет открыта до 24 мая. Подробная информация размещена на сайте Сергиево-Посадского музея-заповедника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что выставку советского, узбекского и русского модернизма, которая объединила коллекции музея «Новый Иерусалим» и Музея им. Игоря Савицкого из Нукуса, посетили свыше 40 тыс. человек. Выставка «Свет между мирами» является совместным российско-узбекским проектом. Работы великих художников можно увидеть до 8 ноября

«Я хочу поблагодарить президента (Узбекистана — ред.) Шавката Миромоновича (Мирзиеева — ред.). Благодаря его решению и поддержке мы смогли провести (выставку — ред.) большой коллекции советского, узбекского и русского модернизма <…>. 8 ноября мы заканчиваем эту экспозицию. (Благодарность — ред.) помощнику президента Республики Узбекистан Саиде Мирзиеевой — она участвовала в открытии этой выставки. Ее посетили более 40 тысяч человек. Это хорошая, очень успешная экспозиция», — сказал Андрей Воробьев на II совете регионов России и Узбекистана.