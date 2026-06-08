В Сергиево-Посадском округе проведут мастер-класс «АртЛето»

Творческий мастер-класс «Мастерская АртЛето» пройдет 11 и 12 июня в парке Победы в Краснозаводске Сергиево-Посадского округа. Также 8, 9, 11 и 12 июня для гостей организуют спортивные разминки и игровые программы на свежем воздухе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На этой неделе парк Победы в Краснозаводске подготовил для жителей и гостей насыщенную программу. В понедельник, 8 июня, и во вторник, 9 июня, в 11:00 начнется спортивная разминка «Физкульт, Ура!». В 11:30 стартует игровая программа «Пора играть!» для любителей активного отдыха.

В четверг, 11 июня, и в пятницу, 12 июня, утренняя разминка также пройдет в 11:00. Затем, в 11:30, вместо игровой программы состоится творческий мастер-класс «Мастерская АртЛето», где участники смогут создать необычные поделки своими руками.

Организаторы отмечают, что программа сочетает спорт и творчество и помогает провести летние дни активно и с пользой. Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.