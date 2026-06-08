В Сергиево-Посадском округе пройдет неделя активностей в парке

Неделя мастер-классов, танцев, спортивных стартов и праздничных мероприятий пройдет с 8 по 14 июня в парке «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском округе. Жителей приглашают на открытое занятие студии Аллы Духовой TODES, йогу, петанк и праздник ко Дню России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа начнется в понедельник, 8 июня. С 19:00 до 20:00 в досуговом центре «Под крышей» по предварительной записи состоится мастер-класс «Танцевальный фейерверк». Во вторник, 9 июня, в 16:00 откроется площадка для игры в петанк, а в 17:00 пройдет открытое занятие студии танца Аллы Духовой TODES.

В среду, 10 июня, с 10:00 до 11:00 в досуговом центре проведут йога-практику по записи. Также запланированы танцы для участников программы «Активное долголетие», занятия садоводством на общественном огороде в 18:00 и зумба на главной сцене в 19:00. В четверг, 11 июня, гостей снова ждут петанк с 16:00 и танцевальный мастер-класс в 19:00.

Ключевым событием недели станет общеобластное мероприятие «С Россией в сердце», посвященное Дню России. Оно пройдет 12 июня с 11:00 до 16:00 на главной аллее и сцене парка.

В субботу, 13 июня, у главного входа состоятся еженедельные забеги «5 верст» в 9:00, а днем продолжится работа на общественном огороде. В воскресенье, 14 июня, запланированы утренняя йога в 8:00, зумба в 12:00 и фитнес-рок в 14:00. В 16:00 в досуговом центре пройдет экологический мастер-класс «Зеленая лаборатория». Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.