В Сергиево-Посадском округе пройдет конкурс «Млечный путь»

Творческую и спортивную программу подготовили в парке «Покровский» Сергиево-Посадского округа с 6 по 12 апреля. Гостей ждут конкурс рисунков «Млечный путь», мастер-классы и общеобластной фестиваль, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Неделя в парке «Покровский» посвящена творчеству, спорту и космической тематике. Уже 7 апреля посетители смогут отправиться в «Путешествие по галактике», принять участие в конкурсе рисунков «Млечный путь» и посетить занятия по живописи и рисунку в клубе «Шкатулочка».

8 апреля программа продолжится уроком «Рисуем в парке», где все желающие попробуют себя в живописи на свежем воздухе.

Основные события запланированы на 11 и 12 апреля. В выходные состоятся подвижные игры «Мультландия», занятия по парковой атлетике и мастер-классы по керамике, росписи солдатиков, столярному делу и декоративно-прикладному искусству. 11 апреля пройдет общеобластной «Фестиваль космических чудес», а 12 апреля организуют тематические уроки живописи. Большинство мастер-классов требуют предварительной записи, часть мероприятий проводится на платной основе. Возрастное ограничение 0+.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.