В Сергиево-Посадском музее прошел мастер-класс по росписи

Посетители Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника могли узнать секреты художников на мастер-классе заслуженного художника России Ларисы Гончаровой. С тонкостями мастерства познакомились более 30 человек, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Лариса Гончарова занимается жостовской росписью уже более 45 лет. Рассказывает, что дело это сложное, кропотливое, и сразу дается далеко не всем. Чтобы достичь высокого мастерства, нужна большая ежедневная практика.

«Я занимаюсь росписью каждый день. И очень скучаю, если случается перерыв дольше, чем два дня», — рассказала Лариса Гончарова.

На мастер-классе Лариса Гончарова от «А» до «Я» рассказала, как расписываются жостовские подносы. При нанесении рисунка использовать надо круглую кисть из ворса сибирской белки. Чтобы отмыть кисти, нужно выдержать их в скипидаре строго определенное время. Краски используют масляные, а при их разведении добавляют только натуральное льняное масло.

В технике жостовской росписи существует всего 5 видов мазков. Именно с их помощью и создаются уникальные вещи.

Мастерство человека, занимающегося росписью, формируется долгим и кропотливым трудом. При этом, по словам мастера, настоящие шедевры получаются редко: это «штучный товар». По мнению художника, несмотря на стереотипы, молодежь неравнодушна к народному искусству.

В Сергиево-Посадском музее-заповеднике продолжается выставка «Цветы Жостова». Увидеть экспозицию можно до 18 мая.

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