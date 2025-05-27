В Щелкове пройдет детский фестиваль «Безопасный город»

В рамках празднования Дня защиты детей в городском округе Щелково состоится фестиваль для всей семьи «Безопасный город». Организаторами фестиваля выступила Щелковская торгово-промышленная палата совместно с партнерами при поддержке администрации городского округа Щелково. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гостей мероприятия ждут увлекательные квесты, на которых можно будет пройти через различные локации, узнать об оказании первой помощи, гражданской защите, финансовой и спортивной безопасности, а также получить призы за активное участие.

Также в рамках фестиваля будут организованы мастер-классы, выступления спортсменов и творческих коллективов города, угощение вкусным мороженым.

Место проведения фестиваля — парк «Детский городок» (улица Комарова, д. 10а). Мероприятие состоится в воскресенье, 1-го июня. Начало программы — в 12:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.