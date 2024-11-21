В Рузской библиотеке прошел мастер-класс «Мамочке подарок приготовлю я»

Приближается один из самых теплых и нежных праздников года — День матери. День, когда все дети и взрослые очередной раз могут признаться своим мамам в любви, поблагодарить за заботу.

Библиотекарь рассказала детям о том, что в России День Матери отмечают в последнее воскресенье ноября. Мальчишки и девчонки с удовольствием мастерили открытку из бумаги. Внутри каждой сердечки было написано пожелание. Во время творческой работы участники общались и рассказывали про своих мам: как их зовут, какая у них профессия, какие они любимые и добрые. Изготовление открытки принесло много радости. Ребята смогли вложить в неё не только мастерство и терпение, но и талант, фантазию и, конечно же, любовь к родному человеку.

Мероприятие прошло в рамках муниципальной программы по развитию услуг в сфере культуры и туризма администрации Рузского городского округа.