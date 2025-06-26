В России снимут ремейк культового сериала «Моя прекрасная няня»

В России снимут ремейк культового комедийного сериала «Моя прекрасная няня» с покойной актрисой Анастасией Заворотнюк в главной роли. Премьера сериала «Няня Оксана» состоится на телевидении и онлайн в сентябре, сообщает rg.ru .

Главные роли в новом сериале исполнит ведущая популярной программы «Натальная карта» Олеся Иванченко и звезда «Кухни» Виктор Хориняк.

Согласно сюжету, главная героиня Оксана из Краснодарского края отправляется в Москву к своему возлюбленному, который вскоре с ней расстается. Девушка решает покорять столицу и устраивается няней в семью вдовца-ресторатора с тремя детьми.

«Исполнилась моя большая мечта об актерской карьере. Было очень сложно. Я много готовилась, ходила к психоаналитику, занималась с педагогами по речи. Мне очень нравится героиня сериала, она похожа на меня: такая же позитивная, легкая на подъем», — рассказала Иванченко.

Телеведущая добавила, что героиня Оксана очень похожа на нее: такая же позитивная, легкая на подъем. Партнеры по съемочной площадке оказали поддержку и помощь начинающей актрисе.

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