В России в прокат вышел фильм «Ровесник»

Кинокартина рассказывает о молодом человеке Грише, который узнал тайну — его настоящий отец пропал до его рождения. На протяжении всего фильма главный герой пытается больше узнать о свое отце. По сюжету — это документальный фильм, снятый главным героем от первого лица. Гриша записывает интервью с людьми, которые вспоминают своих пропавших друзей, а также рассуждают о своей жизни тогда и сейчас.

В фильме режиссер использовал всю палитру возможностей цифрового визуала: от шортсов, мемов и сторис до VHS-кассет, записи экрана монитора и Deepfake-графики.

«Вначале мы сделали документальный сериал про персональные данные в Сети, и мне стало интересно, с чего вообще начинался интернет. Сценарий „Ровесника“ я написал еще во время карантина, впечатлившись кучей разных интервью и доками о российском интернете», — сказал Кудрявцев.

Перед началом съемок режиссер несколько лет собирал домашние видео, которые снимались в обычных семьях в 1990-е годы. Именно эти «домашние» девяностые, а не «лихие» вдохновили его на создание картины.