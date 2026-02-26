Фото - © Администрация Реутов г. о.

сегодня в 17:07

В Реутове провели встречу к 60-летию фильма «Зимнее утро»

Патриотическое мероприятие к 60-летию выхода фильма «Зимнее утро» прошло 26 февраля в спортивной школе «Приалит» в Реутове. Жителям рассказали об истории создания картины и ее литературной основе, после чего состоялся показ ленты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В спортивной школе «Приалит» состоялась встреча, посвященная 60-летию со дня выхода советского художественного фильма «Зимнее утро» режиссера, народного артиста СССР Николая Лебедева. В мероприятии приняли участие депутаты городского совета, ветераны специальной военной операции, волонтеры «Молодой Гвардии», историки-краеведы и жители города.

Гостям рассказали об истории создания картины, посвященной судьбам детей в годы блокады Ленинграда. Отдельно отметили, что фильм снят по мотивам повести «Седьмая симфония» писательницы Тамары Цинберг. После официальной части участники посмотрели «Зимнее утро» и обсудили свои впечатления.

«Наш долг — передать историческую память детям и внукам на сохранение», — прокомментировала директор МАУ ДО «Спортивная школа «Приалит», депутат городского совета Юлия Степанова.

В Реутове регулярно проводят мероприятия к значимым датам отечественной истории. Организаторы подчеркивают, что такие встречи помогают сохранить связь поколений и поддерживать интерес к культурному наследию страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.