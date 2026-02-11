В Реутове открылась выставка работ Детской художественной школы имени И. Е. Репина

В среду, 11 февраля, в Музейно-выставочном центре Реутова состоялось торжественное открытие выставки картин преподавателей Детской художественной школы имени И. Е. Репина Ксении Тимофеевой и Евгении Косушкиной «Учитель продолжается в своем ученике». В экспозиции представлены авторские работы не только самих наставников, но и их воспитанников, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В художественных произведениях представлен живой диалог двух поколений мастеров, в котором учебный процесс воспринимается как творческое пространство, возможность профессионального роста и преемственность традиций. Сами художники отметили, что для них творчество — это формирование особой культуры, помогающей сохранить ценности традиционной русской живописи. Ксения Тимофеева и Евгения Косушкина более 7 лет ведут совместные группы по обучению молодых творцов.



«Мы работаем с детьми в творческом ключе, чтобы они могли проявлять фантазию и создавать целостные произведения. Для нас самих — это педагогический опыт и возможность передать знания молодым художникам. Однако самое главное для нас и наших учеников — это творческий результат, который помогает расти и развиваться дальше», — прокомментировала Евгения Косушкина.



Познакомиться с работами педагогов и воспитанников ДХШ имени И. Е. Репина и посетить экспозицию «Учитель продолжается в своем ученике» могут все желающие до 28 февраля.

