В Раменском стартовал летний «Театральный интенсив»

В первый день участники интенсива познакомились друг с другом через командные игры на сплочение. В течение смены запланированы мастер-классы от приглашенных педагогов, тренинги по актерскому мастерству, занятия по сценической речи, лекции по режиссуре, практикумы по сценографии и работа над телом и движением.

По словам художественного руководителя театра «Первопроходцы» Дарьи Докукиной, с каждым годом желающих присоединиться к интенсиву становится больше, поэтому количество смен увеличилось. Впереди у ребят несколько дней творческих занятий, в ходе которых они смогут преодолеть внутренние барьеры и раскрыть новые грани своего таланта.

Возможно, среди этих подростков есть будущие звезды кино или театра. Время покажет, но уже сейчас ясно, что «Театральный интенсив» помогает раменской молодежи интересно и с пользой провести летние каникулы.

Третья смена стартует 16 июня, занятия будут проходить по 20 июня. Записаться на интенсив могут все желающие от 14 лет на бесплатной основе.

Подробности участия в группе Раменского молодежного центре ВКонтакте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.