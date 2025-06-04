В Раменском прошел детский творческий фестиваль «Июнька-2025»

В Раменском муниципальном округе состоялся ежегодный фестиваль детского творчества «Июнька-2025». Мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей, собрало юных талантов из дошкольных учреждений округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль «Июнька» проводится в Раменском муниципальном округе с 1995 года и стал доброй традицией.

Центральным событием фестиваля стал музыкальный спектакль «Финист-Ясный сокол» в исполнении воспитанников местных детских садов. Под руководством педагогов дошкольники готовились к выступлению в течение всего учебного года.

В фойе ДК была оборудована фотозона, развернута выставка детского творчества, а также организованы различные творческие и спортивные мастер-классы.

«Яркий праздник подарил участникам и гостям фестиваля много радости, позитива и приятных эмоций», – отметила председатель комитета по образованию администрации Раменского округа Наталья Асеева.

Председатель совета депутатов Раменского округа Юрий Ермаков, открывавший фестиваль, подчеркнул важность патриотического воспитания детей. Он был тронут подаренным ему альбомом детских рисунков «Был великий день Победы» и отметил патриотическую идею спектакля-сказки.

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