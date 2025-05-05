В Раменском парке на этой неделе запланированы развлекательные программы

В Раменском парке на этой неделе запланированы развлекательные программы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

7 мая (среда): в 17:30 на детской велотрассе пройдет музыкальная анимация «Угадай мелодию» для детей, в 18:15 в творческой мастерской состоится музыкальная интерактивная лекция «Музыка по-Прокофьевски».

8 мая (четверг): в 14:00 на баскетбольной площадке начнется открытая тренировка по фитнесу (по регистрации), в 15:30 на детской велотрассе пройдут «Веселые старты» для детей, в 16:15 в творческой мастерской состоится творческий мастер-класс «Открытка 9 Мая» и познавательная лекция, посвященная Дню Победы, в 18:00 в амфитеатре начнется концертная программа «Музыка победы».

10 мая (суббота): в 09:00 на площади Лира начнется еженедельная дружеская пробежка на 5 км — «5 Верст», в 10:00 на Исторической аллее пройдет мастер-класс по гавайским танцам, в 13:30 на площади Лира запланированы подвижные игры для детей, в 14:15 в Творческой мастерской состоится мастер-класс «Мастерим своими руками», в 15:15 на Детской велотрассе пройдет спортивная игровая программа, в 16:00 в Творческой мастерской вновь состоится мастер-класс «Мастерим своими руками».

11 мая (воскресенье): в 14:20 на площади Лира пройдут «Веселые старты» для детей, в 15:00 на площади Лира состоится мастер-класс «Мастерим своими руками», в 16:00 на площади Лира начнутся ретро-танцы, в 17:00 на площади Лира стартуют молодежные танцы.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.