В Раменском округе прошел концерт группы «Другое Дело»

Концерт вокально-инструментальной группы «Другое Дело» прошел 22 февраля в Доме культуры «Северянка» в Раменском округе и был приурочен к Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выступление стало праздничным подарком для жителей. Музыканты создали в зале душевную атмосферу, наполнив вечер искренними эмоциями и энергией. С первых аккордов артисты установили теплый контакт со слушателями и удерживали внимание публики на протяжении всей программы.

Каждая песня находила отклик у зрителей и превращала концерт в событие, объединяющее разные поколения. Коллектив стал заметной частью праздничных мероприятий и получил положительные отзывы гостей.

Организаторы отметили высокую посещаемость концерта. Мероприятие прошло в рамках культурной программы, посвященной празднованию Дня защитника Отечества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.