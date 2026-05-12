В Раменском округе пройдет программа развлекательных мероприятий 15–17 мая

Серия спортивных и развлекательных мероприятий пройдет с 15 по 17 мая на площадке «Лира» и баскетбольной площадке Раменского парка. Жителей ждут йога, эстафеты, мастер-классы и танцевальные вечера, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа стартует в пятницу, 15 мая, в 15:45 спортивной игровой программой. После нее пройдут подвижные игры. С 17:00 до 18:00 запланированы два мастер-класса «Мастерим своими руками». Возрастное ограничение — 0+.

Самым насыщенным днем станет суббота, 16 мая. В 9:00 на баскетбольной площадке начнется занятие йогой. Днем для детей организуют спортивные эстафеты, веселые старты и анимационную программу. Вечером гостей ждут ретротанцы, молодежная дискотека, а также танцевальные вечера в стилях бачата и сальса. Мероприятия продлятся до 21:00.

В воскресенье, 17 мая, программу завершит открытая тренировка «Функциональный тренинг и растяжка всего тела». Она пройдет на баскетбольной площадке с 11:00 до 12:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.