В Раменском округе 4 апреля откроется фестиваль «Театр на куличках»

Театральный фестиваль «Театр на куличках» пройдет 4 и 5 апреля в ДК «Победа» в поселке Удельная Раменского округа. Гостей ждут бесплатные спектакли, мастер-классы и творческие встречи с режиссерами и актерами, сообщает пресс-служба администрации горокруга

Организаторами фестиваля выступили ДК «Победа» и театр-студия «Маски». В течение двух дней зрители смогут бесплатно увидеть постановки классической драмы, комедии, музыкальные и поэтические спектакли. Особенностью программы станет выступление московского иммерсивного театра.

В программе также запланированы мастер-классы, тренинги и творческие встречи с медийными личностями, педагогами, столичными режиссерами и актерами. Профессиональные преподаватели проведут занятия по актерскому мастерству, сценической речи и движению.

Мастер-класс по вокалу проведет Елена Моисеева — преподаватель училища имени Щукина и ГИТИСа.

Фестиваль пройдет в субботу и воскресенье, 4 и 5 апреля, с 11:00 до 22:00 по адресу: поселок Удельная, улица Солнечная, дом 35, ДК «Победа». Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.