В Раменском округе 25 и 26 апреля пройдет фестиваль «Весенняя перезагрузка»

В субботу, 25 апреля, программа начнется с утренних тренировок: зарядка Табата стартует в 10:00, направление Леди стайл — в 11:00. В 12:00 пройдет анимационное шоу, с 12:00 до 18:00 будет работать ярмарка мастеров, а также тематическая фотозона с 10:00 до 17:00. Концерт «Весенняя перезагрузка» запланирован на 13:00, в 18:00 состоится дискотека «Мелодия весны», а в 17:00 — фестиваль красок.

В течение дня организуют мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, занятия «Первоцвет», «Весна» и «Арт-парк». С 10:00 до 12:00 пройдет субботник и высадка цветочных клумб и деревьев, акция «Городская среда» продлится до 19:00. Также гости смогут посетить выставку техники МЧС и ЖКХ, интерактивные зоны, чайную станцию и обзорную экскурсию по парку.

В воскресенье, 26 апреля, в парке продолжится спортивная и развлекательная программа. В 14:45 стартует игровая программа, в 15:20 — подвижные игры, а в 16:00 пройдет мастер-класс «Мастерим своими руками». Мероприятие рассчитано на посетителей старше 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.