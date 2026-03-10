В Раменском округе 14 и 15 марта отметят 100-летие города

В субботу, 14 марта, программа стартует на детской велотрассе с групповых занятий по подготовке к сдаче норм ГТО с 14:45 до 15:20. Затем до 15:55 здесь пройдут подвижные игры. В творческой мастерской с 16:00 до 16:30 состоится мастер-класс, а с 17:00 до 18:00 на площадке «Лира» пройдет вечер ретротанцев.

Воскресенье, 15 марта, посвятят дню рождения города. С 12:00 до 18:00 у автодрома будет работать ярмарка мастеров «Мое Раменское». У восточной трибуны в это же время организуют выставку пожарной техники и техники ЖКХ.

На площадке «Лира» в 12:00 начнется детская спортивная анимация «Веснушки!», затем с 13:00 до 14:00 пройдет концерт «Любимый город». В центральном шатре с 14:00 до 16:00 состоятся военно-патриотические мастер-классы «Отважные» со сборкой и разборкой оружия, основами тактической медицины и квест «Тропа памяти Раменское». На детской велотрассе запланированы веселые старты «Только вперед!» и анимационная программа «Друзья», а в творческой мастерской — занятия «Символ города» и «Капелька России». Завершит праздник дискотека «Танцуем все» на площадке «Лира».

Возрастное ограничение 0+.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.