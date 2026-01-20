В Раменском городском парке пройдут массовые мероприятия ко Дню студента

В Раменском городском парке 24 и 25 января состоятся спортивные, творческие и развлекательные мероприятия, приуроченные к Татьяниному дню, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.

В выходные 24 и 25 января в Раменском городском парке подготовили насыщенную программу для жителей и гостей округа. В субботу мероприятия начнутся в 9:00 с дружеской пробежки «5 верст» по велолыжероллерной трассе. После обеда, с 14:45, на детской велотрассе пройдут «Зимние состязания» и подвижные игры «Русские игрища». В 16:00 в резиденции парка состоится мастер-класс по изготовлению новогодних открыток, а завершит день танцевальная программа на площадке «Лира» с 17:00 до 18:00.

В воскресенье, 25 января, парк станет площадкой для общеобластного студенческого праздника «Зачетный парк», посвященного Татьяниному дню. С 14:30 до 19:00 гостей ждут спортивные игры, фотозона, детская анимация, мастер-классы, забег студентов, поэтический вечер, концертная программа, чайная станция и молодежная дискотека.

Все мероприятия рассчитаны на посетителей любого возраста. Вход свободный, возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.