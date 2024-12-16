В приемных «Единой России» прошли мастер-классы

По инициативе Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»14 и 15 декабря на базе местных общественных приемных единороссы, молодогвардейцы, сторонники партии и педагогипроводили мастер-классы, на которых дети в возрасте от 5 до 12 лет осваивали создание различных новогодних украшений, елочных игрушек, открыток, сувениров для родных, передает пресс-служба партии.

Мероприятие объединило детей и их родителей, которые с радостью погрузились в атмосферу новогоднего волшебства и творчества.

Руководитель региональной общественной приемной «Единой России», депутат Госдумы Алла Полякова рассказала, что участники мастер-классов не только создавали уникальные подарки для своих близких, но и получали положительные эмоции от совместного занятия и общения.

«В ходе мастер-классов дети учились создавать оригинальные новогодние украшения, такие как снежинки, елочные игрушки и открытки. Такие мероприятия помогают не только развивать творческие навыки, но и укрепляют семейные связи. Все необходимые материалы для творческих поделок были предоставлены местными общественными приемными. Планируем и дальше продолжать эту добрую традицию», — сказала Полякова.

Как отметил заместитель секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын, под руководством партактива и опытных педагогов дети смогли проявить свою фантазию и креативность, а также познакомиться с различными техниками рукоделия.

Праздничные мероприятия прошли в 53 местных общественных приемных Подмосковья.

В Домодедово в ходе одного из мастер-классов, его участники познакомились с техникой скрапбукинг. Суть этого вида рукодельного искусства заключается в создании и оформлении уникальных фотоальбомов, ежедневников, блокнотов, открыток с помощью специальных материалов и инструментов. В этой творческой атмосфере ребята с энтузиазмом сделали новогодние открытки, каждая из которых обрела свою индивидуальность.

В городских округах Люберцы и Дзержинский в акции приняли участие порядка 100 детей.

В Балашихе для детей подготовили праздничную фотозону и провели три мастер-класса. Ребята делали праздничные шапочки для новогодней ёлки, а также снежинки и елочные шары. Одна из участниц мероприятия –маленькая Таисия, решила сделать новогоднюю корону и меч.

Пока дети были заняты на мастер-классах у взрослых была возможность обратиться к депутатам Балашихи. Они вели прием в ДК «Кучино». Вопросов было много и в основном они касались социальной тематики.

В общественной приемной Сергиево-Посадского отделения партии «Единая Россия» для детей участников СВО и для детей из многодетных семей провели традиционный новогодний творческий мастер-класс. Активисты приемной и местного отделения партии совместно с депутатами-единороссами устроили для ребят настоящий праздник. Вместе с детьми партийцы мастерили открытки, которые станут подарком для их родителей к Новому году.

21–22 декабря «МастЕРские Деда Мороза» продолжат свою работу в холлах крупных ТРЦ региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.