В Подольске пройдет «Королевский концерт на 261 клавише. Орган, клавесин, рояль»

В воскресенье в культурно-просветительском центре «Дубровицы», г. о. Подольск, пройдет музыкальная программа «Королевский концерт на 261 клавише. Орган, клавесин, рояль». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В исполнении органиста Григория Варшавского, клавесинистки Дарьи Гречищевой и пианистки Юлии Иконниковой гости услышат произведения И.С. Баха, А. Солера и других авторов.

Начало программы в 18:00. Продолжительность 1 час 30 минут. 12+.

Билеты можно приобрести в кассе и на сайте культурно-просветительского центра «Дубровицы».

Билеты доступны по программе «Пушкинская карта».

Адрес: Московская область, г.о. Подольск, пос. Дубровицы, д. 65А.

В ведомстве напомнили, что культурно-просветительский центр «Дубровицы» обладает уникальным музыкальным инструментом – органом, изготовленным специально для учреждения культуры в Германии по французской технологии XIX века. Таких органов в России всего два, второй находится в Большом зале Московской консерватории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.