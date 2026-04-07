В Подольске представили детское шоу «Путешествие в виртуальность»

Интерактивный спектакль «Путешествие в виртуальность. Секретный код» показали 5 апреля в ДК «ЗиО» в Подольске. Юные зрители стали участниками сюжета и вместе с героями прошли испытания в цифровом мире, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Премьера прошла на сцене Дома культуры «ЗиО». Постановка стерла границы между сценой и залом: дети не только наблюдали за действием, но и влияли на развитие событий.

По сюжету вместе с популярными героями зрители отправились в путешествие по цифровым мирам, созданным по мотивам культовых видеоигр. Участникам предстояло расшифровать секретный код, победить компьютерный вирус и вернуть виртуальной вселенной яркие краски.

«Мы с ребятами смогли помочь Бэтмену и Бэтгерл — вместе играли, разгадывали код и победили злой вирус. Я почувствовал себя настоящим супергероем!» — рассказал 8-летний подольчанин Артем.

Главной особенностью шоу стала высокая интерактивность. Дети решали логические задачи и принимали решения, от которых зависел финал истории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.