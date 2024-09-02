В Подольске открыли мемориальную доску деятелю культуры Арзамарцеву

В посёлке радиоцентра «Романцево» Подольска на фасаде здания МБУК «Сельский дом культуры „Романцево“ торжественно открыли мемориальную доску Михаилу Арзамарцеву, сообщили в местной администрации.

Он руководил учреждением культуры до ухода из жизни 7 марта 2022 года, немного не дожив до своего 50-летия, которое отметили бы 30 августа.

Добрые слова о подвижнике культуры сказали депутат Совета депутатов Яна Гайша и председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Августа Евстигнеева.

По инициативе и на личные средства Арзамарцева создана интерактивная познавательная площадка «Русский музей обрядов и быта», на базе которой проходят экскурсионные программы, фольклорные мероприятия, связанные с историей и обычаями русского народа.

«Интерактивная площадка Сельского дома культуры „Романцево“ с каждым годом привлекает всё больше туристов и служит катализатором развития учреждения. Под личным руководством Арзамарцева на городские праздники создавались великолепные театральные костюмы, поражающие зрителей яркостью фантазии и мастерством исполнения», — сказала Гайша.

Она добавила, что в памяти людей он навсегда останется как человек, который посвятил себя служению культуре, воспитанию подрастающего поколения и развитию Подольского края.

Арзамарцев родился 30 августа 1972 года в поселке «Центральная Усадьба Совхоза „Подольский“ Подольского района. Учился в 5 школе города Климовска. Закончил среднее профессиональное училище № 190, начал свою трудовую деятельность в Москве, но очень скоро решил связать свою профессиональную судьбу с Подольским районом.

В 2003 году начал работу в сельском поселении Лаговское Подольского муниципального района в сельском доме культуры «Никулино» в должности директора, в 2004 году переведен на должность директора сельского дома культуры «Романцево».

За высокие показатели в работе Арзамарцева наградили Почетным знаком «За заслуги перед Подольским районом 3 степени» (2008 год), Почетной грамотой Министерства культуры Московской области (2011 год), знаком «За трудовое отличие» Подольского муниципального района (2012 год), благодарностью губернатора Московской области (2014 год), медалью «За безупречную службу» 2 степени главы Городского округа Подольск (2020 год). В 2020 году Арзамарцев признан Министерством культуры лучшим в Московской области директором сельского дома культуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.

