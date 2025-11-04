В Подольске фестиваль «Театральный бум» собрал около 300 участников

В Подольске в структурном подразделении «Рассвет» Сельского дома культуры «Романцево» 3 ноября в четвертый раз стартовал ежегодный фестиваль «Театральный Бум», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Трехдневное мероприятие собрало около 30 творческих коллективов и около 300 человек из разных регионов России. Подольск представляют на фестивале семь художественных коллективов. Имена победителей станут известны в День народного единства 4 ноября.

В программу фестиваля помимо конкурсных показов вошли мастер-классы по сценической речи и актерскому мастерству. Это позволит юным артистам не только продемонстрировать свои таланты, но и получить новые знания и опыт.

Коллективы соревнуются в пяти номинациях: «Драматический театр», «Кукольный театр», «Театр мод», «Художественное слово», «Театральная живопись и сценография». Сначала участники представят свои творческие номера, а в последний фестиваля состоится подведение итогов и торжественное награждение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям.

«В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.