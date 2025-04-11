В подмосковных библиотеках прошла акция «Слагаемые здоровья»

8 и 9 апреля в библиотеках Московской области прошла культурно-просветительская акция «Слагаемые здоровья», приуроченная ко Всемирному дню здоровья. Участниками акции стали порядка 2 тысяч юных читателей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Более 150 мероприятий, посвященных Дню здоровья, пропаганде здорового образа жизни и формированию полезных привычек прошли для детей и подростков в 23 муниципалитетах. Наиболее активными стали г. о. Домодедово, м. о. Зарайск, г. о. Коломна, Орехово-Зуевский г. о., Рузский м. о.

Шаховская центральная библиотека провела для юных читателей экскурсию в Детский оздоровительный комплекс «Старт». Ребята посетили бассейн, шахматный класс и гимнастический зал, а также ледовую арену «Кристалл».

В Оревской сельской библиотеке Дмитровского м. о. состоялась викторина «Все про ЗОЖ» о пользе и вреде различных продуктов, правильном распорядке дня и способах поддержания здоровья.

Лекцию о связи питания и здоровья человека «Здоровье на тарелке» в Лесновской сельской библиотеке, г. о. Коломна, прочитал специалист-нутрициолог.

В Тучковской детской библиотеке Рузского м. о. состоялось практическое занятие для детей по чистке зубов и мини спектакль о здоровье глаз.

Веселые старты для дошкольников «В здоровом теле здоровый дух» прошли в Ликино-Дулевской детской библиотеке, Орехово-Зуевский г. о.

В библиотеке «Орбита» МУК «Центральная библиотека С. Есенина», г. о. Люберцы, в рамках информационного часа «Не прокури свое здоровье» детям и подросткам рассказали о вреде курения сигарет, вейпов и кальянов.

Специалисты библиотек знакомили подрастающее поколение не только с основами здорового образа жизни, но и проводили беседы на тему кибергигиены и безопасного поведения в Интернете.

Больше информации о библиотеках региона и мероприятия, которые там организовывают, можно найти в приложении и на портале «МОе Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.