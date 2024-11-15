В подмосковном поселке Тучково пройдет праздничная программа ко Дню матери

сегодня в 12:01

Концертная программа, посвященная Дню матери, состоится 22 ноября в поселке Тучково. Мероприятие начнется в 18:00 и будет включать в себя поздравления, песни, танцы и музыку, сообщает пресс-служба администрации Рузского горокруга.

Также в рамках празднования Дня матери в Рузском городском округе пройдут мастер-классы.

23 ноября в 13:00 состоится мастер-класс студии декоративно-прикладного искусства «За заботу и любовь». Участники смогут научиться различным техникам и приемам создания уникальных изделий своими руками. Мастер-класс будет полезен как начинающим, так и опытным мастерам.

А в 14:00 пройдет мастер-класс ИЗО-студии «Мама — мой вдохновитель». Участники смогут улучшить свои навыки рисования, познакомиться с различными техниками и стилями живописи, а также создать уникальные произведения искусства.

Мероприятия состоятся в центре культуры и искусств п. Тучково по адресу: ул. Советская, д. 17. Возрастное ограничение: 0+.

Рузский городской округ активно развивает услуги в сфере культуры и туризма.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уделяет особое внимание организации отдыха и старается наполнить афишу интересными мероприятиями.



На сайте welcome.mosreg.ru каждый может легко найти мероприятие на свой вкус.