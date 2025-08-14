сегодня в 13:32

В подмосковном музее-заповеднике пройдет фестиваль для молодежи «ПрофЛистФест»

16 августа в Звенигородском манеже, Одинцовский г. о., пройдет фестиваль молодежи «ПрофЛистФест», который познакомит посетителей с разными профессиями, позволит попробовать их на практике, а также получить советы от успешных предпринимателей, инженеров и творческих специалистов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Информацию о поступлении, программах обучения, практике и дальнейшем трудоустройстве представят Звенигородский филиал Финансового университета и Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области Красногорский колледж (ГБПОУ «Красногорский колледж»).

Посетителям фестиваля расскажут, как сдавать экзамены без стресса, найти свою первую работу, а также какие навыки молодому поколению стоит развивать для успешной реализации жизненных планов.

В программе фестиваля выставка мотоциклов от мотоклуба «Русский Рассвет», экскурсионная программа, лекции, практикумы, викторины и мастер-классы по аэрографии, мультипликации и программированию.

Начало программы в 11:00.

Вход свободный. Количество мест на мастер-классы ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация.

Зарегистрироваться на мастер-класс и получить подробную информацию о фестивале «ПрофЛистФест» можно на сайте Звенигородского музея-заповедника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.