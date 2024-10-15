В подмосковном музее появился сувенирный колокольчик из Санкт-Петербурга
Фото - © Источник фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Ежемесячно на конвейерах комплексов по переработке отходов в Московской области сотрудники находят самые необычные предметы и вещи. Так, в октябре коллекция музея «Культурный слой» пополнилась очередной уникальной находкой — Питерским сувенирным колокольчиком, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
На нем изображен город Санкт-Петербург и его достопримечательности: Медный всадник, Исаакиевский собор и храм Спаса на крови.
Производство подарочных колокольчиков продолжается и сегодня. Как отмечают сотрудники комплексов, находка не раритетная, но все равно имеет очень большую ценность.
На мусорке будущий музейный экспонат оказался по причине отломанной ручки, которая была сделана в виде Медного всадника.
С большим ассортиментом находок линий сортировки можно ознакомиться на официальном сайте музея «Культурный слой» музейэколайн.рф.
За четыре года работы музей принял более 2 тыс. посетителей, среди которых школьники, студенты, общественные организации и активные жители Подмосковья.
В центре экспозиции музея расположен 3D-макет комплекса по переработке отходов:
- 2 сортировочных завода;
- 4 станции компостирования;
- 2 весовых пункта;
- площадка дробления крупногабаритных отходов;
- мастерская по ремонту машин.
Гости также могут рассмотреть макеты барабанного, магнитного, оптического и баллистического сепараторов, кабины сортировщиков и ячейки накопления каждой фракции вторсырья.
В музее есть и отдельные выставки советских и зарубежных фотоаппаратов, старинной и современной домашней утвари, икон и книг.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.
Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.