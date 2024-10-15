Фото - © Источник фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 16:21

В подмосковном музее появился сувенирный колокольчик из Санкт-Петербурга

Ежемесячно на конвейерах комплексов по переработке отходов в Московской области сотрудники находят самые необычные предметы и вещи. Так, в октябре коллекция музея «Культурный слой» пополнилась очередной уникальной находкой — Питерским сувенирным колокольчиком, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

На нем изображен город Санкт-Петербург и его достопримечательности: Медный всадник, Исаакиевский собор и храм Спаса на крови.

Производство подарочных колокольчиков продолжается и сегодня. Как отмечают сотрудники комплексов, находка не раритетная, но все равно имеет очень большую ценность.

На мусорке будущий музейный экспонат оказался по причине отломанной ручки, которая была сделана в виде Медного всадника.

С большим ассортиментом находок линий сортировки можно ознакомиться на официальном сайте музея «Культурный слой» музейэколайн.рф.



За четыре года работы музей принял более 2 тыс. посетителей, среди которых школьники, студенты, общественные организации и активные жители Подмосковья.

В центре экспозиции музея расположен 3D-макет комплекса по переработке отходов:

2 сортировочных завода;

4 станции компостирования;

2 весовых пункта;

площадка дробления крупногабаритных отходов;

мастерская по ремонту машин.

Гости также могут рассмотреть макеты барабанного, магнитного, оптического и баллистического сепараторов, кабины сортировщиков и ячейки накопления каждой фракции вторсырья.

В музее есть и отдельные выставки советских и зарубежных фотоаппаратов, старинной и современной домашней утвари, икон и книг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.