В Подмосковье впервые проведут акцию «Ночь в ДК»

Дома культуры Московской области 3 и 4 ноября впервые проведут областную сетевую акцию «Ночь в ДК» ко Дню народного единства. Жителей и гостей региона ждут концерты, творческие встречи, кинопоказы и интерактивные программы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Акция познакомит посетителей с традициями народов России. Программа рассчитана на молодежь и семьи: площадки предложат концерты, камерные квартирники, мастерские народных ремесел, квизы о культуре и традициях страны, настольные игры, кинопоказы, выставки, экскурсии и открытые репетиции.

В центре культурного развития «Гармония» Раменского муниципального округа запланированы мастер-классы по изобразительному искусству и робототехнике, концерт классической музыки и челлендж-вечеринка.

Дом культуры «Россия» в Серпухове познакомит гостей с работой творческих коллективов. Городской дом культуры «Мир» в Домодедове соберет любителей камерных музыкальных встреч.

В центре культуры и досуга «Болшево» в Королеве состоится концерт «Диалог сердец: Индия и Россия». В нем выступят хор русской песни «Россияночка» и коллектив индийского танца «Ганготри». Дом культуры «Текстильщик» предложит посетителям «Этнонастолки».

В учреждениях Орехово-Зуевского городского округа пройдут кинопоказы, творческие мастерские и квизы.

Подробные афиши, даты мероприятий на каждой площадке и условия посещения опубликованы на официальных страницах домов культуры в социальных сетях. Возрастная маркировка — 0+.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.