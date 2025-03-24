В Подмосковье состоялся семинар «Трансформация домов культуры Подмосковья»

21 марта во Дворце культуры «Апрелевка» Наро-Фоминского округа, в преддверии празднования Дня работника культуры РФ, прошел семинар для руководителей органов управления культуры и директоров домов культуры Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Заместитель директора по методической работе ГБУК «Белгородский государственный центр народного творчества» Наталья Шаульская прочитала доклад «Смыслы» — деятельность клубных учреждений Белгородской области. Планирование в новой реальности». Коллеги поделились опытом работы ДК в приграничных условиях, рассказали о поддержке участников СВО.

Об опыте поддержки семей-участников СВО также поделилась замглавы администрации Наро-Фоминского округа Наталья Трофимова.

Профориентационный проект «ПроФайл», посвященный молодежи в культуре, представил директор ГБУК г. Москвы «Центр культуры и искусства «Меридиан», кандидат политических наук Александр Москалев.

О грантах в культуре и проблематике их присуждения рассказала Ольга Мигина — руководитель структурного подразделения «Дом культуры Темп» ГБУК г. Москвы «Объединение культурных центров СВАО г. Москвы», эксперт грантовых конкурсов, директор продюсерского центра «Миг», автор проектов «Скорая культурная помощь» и «Мастерская креативных решений».

Во время семинара в торжественной обстановке вручили награду руководителю образцового коллектива Театра песни «Лилиум» Дворца культуры «Апрелевка» Виктории Ягодиной, которая стала победителем премии губернатора Московской области «Лучший по профессии» в номинации «Творческий прорыв».

Завершился семинар сессией «Вопрос-ответ», в ходе которой представители министерства ответили на вопросы участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.