В Подмосковье состоится концерт в рамках проекта «Артисты в городе» 18 июля

Концерт в рамках творческого проекта «Артисты в городе» и программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье» пройдет 18 июля в центральном парке Люберец, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Арт-проект стартовал в конце мая этого года. В нем принимают участие музыканты, певцы, творческие и хореографические коллективы городского округа Люберцы. Концерты с их участием проходят каждую неделю на площади у музыкального фонтана.

Кураторами проекта выступила детская музыкальная школа № 2 и ее директор, Заслуженная артистка Московской области Татьяна Матвеева.

«Каждый четверг мы приглашаем любителей музыки на наши творческие вечера. Со своими номерами для зрителей выступают лучшие артисты и коллективы округа. Предлагаем вам вместе с нами насладиться прекрасными звуками музыки на природе», — сказала Татьяна Матвеева.

А каждую пятницу для люберчан и гостей Центрального парка проходят бесплатные тематические концерты в рамках творческих встреч «Джазовые вечера».

Начало музыкальных программ в 18:00. Приглашаются все желающие. Возрастное ограничение: 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.