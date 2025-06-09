В Подмосковье прошла конференция, посвященная фестивалю искусств им Чайковского

6 июня в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция, посвященная проведению XI международного фестиваля искусств П. И. Чайковского. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

В пресс-конференции приняли участие заместитель директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры РФ Эдита Исаакян; заместитель министра культуры и туризма Московской области Павел Родин; народный артист СССР, художественный руководитель XI Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского Юрий Башмет; генеральный директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко; директор Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского Игорь Корнилов; премьер балетной труппы Большого театра Денис Родькин; глава г. о. Клин Алена Сокольская. Народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций, актер Евгений Миронов записал видеоприветствие для участников пресс-конференции.

Заместитель директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ Эдита Исаакян отметила важность поддержки фестиваля искусств П. И. Чайковского в Клину: «С 2020 года министерство культуры РФ поддерживает проведение этого грандиозного проекта. Он во многих аспектах является уникальным, соединяя в себе серьезную музыку, театральный и балетный жанры, сочетая звездный состав и серьезный подход к выбору артистов и репертуара. При этом то, что фестиваль проходит на открытой площадке в летнее время, делает его очень популярным. Таких проектов мало, и мы, как федеральное Министерство, с удовольствием его поддерживаем и будем поддерживать в дальнейшем. Благодарим организаторов и с нетерпением ждем начала этого чудесного проекта».

Проведение фестиваля искусств П. И. Чайковского позитивным образом повлияло на развитие г. о. Клин. Об этом рассказала Глава муниципалитета Алена Сокольская: «С развитием фестиваля город меняется на глазах. Благодаря П. И. Чайковскому внимание к городу растет и не заканчивается домом-музеем. Мы развиваем инфраструктуру, проводим благоустройство, расширяем места для размещения и питания для того, чтобы принимать больше гостей и туристов, в том числе, и благодаря федеральному проекту. В этом году мы готовы принять больше гостей, чем год назад — мест для размещения стало больше. Теперь их 1600, а в прошлом году было 1200. Кроме того, будут задействованы новые площадки для выступлений, в том числе, новая сцена на воде».

О мероприятиях, подготовленных специально к XI международному фестивалю искусств П. И. Чайковского, сообщил директор Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского Игорь Корнилов: «Музей-заповедник является центральной площадкой фестиваля: Большая поляна дома-музея и усадьба Демьяново примут не только шесть концертов, их будет больше. Пройдут выступления молодежного фестиваля Чайковского, учредителем которого является музей-заповедник, пройдет концерт в мемориальной гостиной, это тоже традиция фестиваля. К фестивалю готовятся несколько выставочных проектов. Один из них посвящен юбилею П. И. Чайковского и его вкладу в театральное искусство «Чайковский и театр», мы его открываем в преддверии фестиваля, там будут представлены уникальные декорации, театральные костюмы. Одна из выставок посвящена младшему брату композитора и основателю нашего музея М. И. Чайковскому, юбилей которого мы также отмечаем в этом году. Он был писателем, драматургом, переводчиком, сурдопедагогом, автором либретто к знаковым произведениям П. И. Чайковского. Перед входом в музей гостей будет встречать выставка, рассказывающая о братьях Чайковского. Все площадки музея будут задействованы под фестивальные мероприятия: на территории детской школы искусств Клина будет проходить академия Ю. А. Башмета, в музее — школа молодых журналистов, пишущих о культуре, состоятся презентации новых изданий, пройдут круглые столы в рамках фестиваля. И, конечно, концерты».

Генеральный директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко рассказал о новом проекте, посвященном 185-летнему юбилею П. И. Чайковского, который пройдет в разных регионах страны: «К нам обращаются туристические компании, которые просят информацию о фестивале, чтобы сформировать туристические пакеты специально под фестиваль Чайковского. Это очень приятно, потому что если фестиваль сможет повлиять на развитие инфраструктуры региона, в котором он проводится, это то, к чему мы стремимся. Кроме того, в этом году у нас получит развитие проект «Путь Чайковского». Концерты пройдут в 8 регионах, связанных с жизнью и творчеством композитора. Одним из них снова станет Клин, усадьба Демьяново, где 5 июля, после концерта основной программы, пройдет «Ночь Чайковского».

На 5 июля в программе фестиваля запланирован вечер балета «Денис Родькин и друзья» премьера балетной труппы Большого театра Дениса Родькина. «Для артистов балета П. И. Чайковский имеет очень важное значение, потому что три важнейших спектакля для мирового балета — это «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Спящая красавица». Для нас — большая ответственность выходить танцевать под музыку великого композитора. Хотелось бы танцевать так, чтобы Петр Ильич гордился, что на сцене достойные артисты. В нашем выступлении Чайковский будет представлен глазами выдающихся хореографов начиная от Мариуса Петипа и заканчивая Юрием Григоровичем», — рассказал он.

Народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций, актер Евгений Миронов сказал в видеоприветствии: «С волнением и радостью жду встречи в Клину на XI фестивале под руководством Ю. А. Башмета. Стало уже традицией, что мы на каждом фестивале показываем новую премьеру. В этот раз это будет спектакль „Видный миру смех и неведомые ему слезы“ по „Мертвым душам“ Н. В. Гоголя на гениальную музыку Шнитке. Режиссер этого спектакля-концерта — Марина Брусникина. В постановке будет столько юмора и фантазии. В сочетании с музыкой Шнитке открывается глубина и масштаб этого произведения».

Художественный руководитель XI Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского, народный артист РФ Юрий Башмет поделился тем, какую роль играет Чайковский в его жизни: «Я начал любить классическую музыку благодаря Шестой симфонии Чайковского, и завершаться фестиваль будет именно этим произведением, которое было написано здесь, в Клину. На фестивале выступят замечательные артисты: Денис Родькин, Евгений Миронов, Симона Кермес, артисты «Геликон оперы», Игорь Костолевский, Борис Березовский. Я очень рад, что фестиваль развивается, приятно, что самые замечательные артисты будут выступать на фестивале. Мы не просто гордимся Чайковским, мы живем его музыкой, потому что-то, как он сумел передать человеческие качества: и радость, и страдание, и горе, и красоту, и природу, — оказывается, не имеет границ. Музыка П. И. Чайковского недосягаема, хотя кажется понятной. Именно в развитии она продолжает жить и открывает новые грани. Поэтому мы — счастливые люди. Мы в этом полете не только находимся, но и участвуем. Я уверен, что фестиваль Чайковского и проект «Путь Чайковского» — это только начало. Обязательно будут продолжатели».

В ведомстве напомнили, что фестиваль пройдет в музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину с 27 июня по 6 июля. В его рамках запланированы концерты на Большой поляне музея-заповедника, а также в Сестрорецком парке в Клину. Кроме того, в программе — международная музыкальная академия для одаренных детей, школа молодых журналистов, пишущих о культуре, камерный вечер в Мемориальной гостиной, концерт стипендиатов губернатора Московской области и солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета, масштабный проект «Ночь Чайковского» в усадьбе Демьяново. Среди участников фестиваля этого года — Борис Березовский, Симона Кермес, Евгений Миронов, Мария Смольникова, Денис Родькин, Игорь Костолевский, артисты театра «Геликон-опера».

Программа фестиваля и билеты — на сайте музея-заповедника.

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