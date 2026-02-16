В Подмосковье прошел концерт «Живи, страна!» ко Дню защитника Отечества

Поздравления

Концерт проходил в красногорском Дворце культуры «Подмосковье». Замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области, председатель Ассоциации ветеранов СВО в Подмосковье, участник программы «Время героев» Кирилл Лосунчуков перед началом концерта поздравил присутствующих с наступающим Днем Защитников Отечества.

«Сегодня это не только про тех, кто сражается с оружием, сегодня этот праздник объединяет и других. Это наши жены, которые воспитывают наших детей, это наши предприятия, которые в точный срок поставляют технику и вооружение нашим бойцам. Это волонтеры, которые денно и нощно собирают гуманитарную помощь, наши дети, которые пишут письма нашим бойцам, а они хранят их у самого сердца. Этот праздник стал нашим единством, единством героев и защитников», — сказал Лосунчуков.

Также перед началом концерта выступила заслуженная актриса России, актриса московского Губернского театра имени Сергея Безрукова, директор и учредитель благотворительного фонда «Артисты за победу», один из руководителей патриотического движения «Живи страна» Галина Бокашевская.

«Идея создания патриотического движения возникла три года назад в маленькой кухне в городе Санкт-Петербурге, в квартире заслуженного артиста Бориса Галкина. Так как мы служим в одном театре, а Борис является художественным руководителем фонда „Артисты за победу“, мы решили объять побольше людей, практически всю Россию. С тем чтобы помочь людям сориентироваться и идти в одном направлении. <…> Что мне отрадно, как актрисе и гражданину нашей страны, то, что все известные артисты эстрады принимают активное участие в этом движении и замечу, они принимают участие в таких концертах бесплатно. Приятно, что сегодня мы подарим прекрасный концерт всем, кто придет в этот зал, и большинство из них будут женщины, им будут подарены большие букеты цветов в знак благодарности нашим женщинам», — сказала Бокашевская.

Бокашевская также добавила, что за крайние два года движение «Живи страна» провело около 50 концертов. Причем принимающие в них участие артисты делают это от чистого сердца.

«Это очень трепетно и ответственно. Всегда, когда мы начинаем концерт, это всегда такая живая струна, которая проходит через всех задействованных лиц в этом больше проекте, но это не столько проект, сколько молитва. Я не только ведущая, я и исполню прекрасную песню о вечном — о семье, о любви, о родителях. Ведь у нас в жизни и человечестве ценны три составляющие: наша Родина, наши родители и наши дети», — сказала заслуженная артистка Молдавии, певица, поэтесса и писательница Алина Делисс.

Композитор и исполнитель, поэт, лауреат фестивалей «Песня года» и «Славянский базар» Алиса Мон рассказала журналистам, что уже не первый год принимает участие в таких концертах и добавила, что все больше людей вовлекается в них.

«Люди, конечно же, хотят позитива, и традиционно я пою патриотическую песню сегодня. Это традиционно у меня на „Живи страна“, пою я „Алмаз“ и другие песни. Мне очень нравятся, что эти песни написали люди из СССР, это Танич, его жена Лидия Николаевна Козлова. Мне очень приятно и то, что я могу транслировать в мир песни, которые невозможно забыть. Напоминая людям об этих песнях, я вижу, что люди их поют», — сказала журналистам Мон.

Жена погибшего бойца СВО Ксения Осипова пришла на концерт со своими дочерями Елизаветой и Юлианой. Она добавила, что приглашение она получила от госфонда «Защитники Отечества». Ксения уточнила, что фонд регулярно поддерживает семью героя.

Кроме того на концерте выступили советский, грузинский и российский певец, композитор и актер Сосо Павлиашвили, российская эстрадная певица, актриса, общественный деятель, заслуженная артистка России Зара. Они регулярно выступали для бойцов в зоне боевых действий.

Проект «Живи, Страна!» создан Национальным центром министерства обороны Российской Федерации в 2023 году. Народные и заслуженные артисты Российской Федерации, эстрадные певцы и актеры поддерживают президента Российской Федерации Владимира Путина и безвозмездно выступают в различных субъектах Российской Федерации в целях поднятия боевого духа и повышения престижа военной службы с концертной программой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

