В Подмосковье пройдет I фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках»

Впервые в Московской области пройдет I фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых. Организатор фестиваля — АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма региона, сообщает пресс-служба ведомства.

«Нас ожидает совершенно уникальное и неповторимое зрелище, в котором примут участие лучшие иллюзионисты нашего региона. Мы надеемся, что новый фестиваль найдет отклик в сердцах посетителей и станет традиционным проектом Подмосковья», — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Проект дает возможность выступить на сцене профессиональным и начинающим иллюзионистам в трех возрастных категориях: 6-11 лет, 12-17 лет, 18 лет и старше. К участию приглашаются солисты, дуэты и коллективы в составе до 15 человек. Оставить заявку на участие в фестивале можно на сайте магивпарках.рф до 20 июня.

Участники поборются за звание лучших в трех жанрах: «Микромагия» (ручные фокусы с картами, денежными купюрами и монетами, веревками, платками и пр.), «Сценическая магия» (фокусы с небольшим сценическим реквизитом: кольцами, голубями и пр.) и «Иллюзионы» (трюки с большими иллюзионными аппаратами). Финалисты покажут свои номера на гала-концерте, где определят победителя.

Выступления конкурсантов будут оценивать братья Сафроновы: Сергей, Андрей и Илья — иллюзионисты, актеры и ведущие телевизионных проектов. Главным призом станет возможность выступить в шоу братьев.

«Мы верим, что фестиваль «Маги в парках» станет прекрасной возможностью для начинающих фокусников прикоснуться к иллюзионному искусству и поделиться своим творчеством со зрителем. Мы ждем участников: юных и профессиональных иллюзионистов, а также всех, кто любит удивлять и удивляться», — рассказали художественные руководители фестиваля «Маги в парках» братья Сафроновы.

Фестиваль «Маги в парках» пройдет с 23 августа по 20 сентября в 7 парках Подмосковья. Завершится проект в сентябре большим гала-концертом, в котором примут участие известнейшие иллюзионисты и фокусники из России и зарубежных стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.