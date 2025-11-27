В Подмосковье после реставрации открылась экспозиция «Флигель-кухня»

В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово», м. о. Чехов, после реставрационных работ открылась экспозиция «Флигель-кухня». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Реставрационные работы объекта культурного наследия «Флигеле-кухня 1893 г.» были проведены впервые. Они начались в октябре 2024-го и завершились в ноябре текущего года. За это время были выполнены работы по укреплению фундамента, реставрации цоколя, фасада и кровли. Утеплены полы и потолки, отреставрированы двери и оконные рамы, отреставрирована печь. Вход во флигель-кухню перенесен и восстановлен в соответствии с историческими фотографиями.

В здание проведено отопление — ранее объект не отапливался. Также проложены новые электрические и водопроводные сети. Экспозиции оборудованы системой вентиляции и регулирования температурно-влажностного режима, автоматической системой пожаротушения, пожарной и охранной сигнализацией.

В ведомстве напомнили, что изначально кухня в усадьбе Мелихово находилась в доме, но Антону Павловичу мешали запахи готовящейся еды: «Отец накурил ладаном, я навонял скипидаром. Из кухни идут ароматы. Болит голова. Уединения нет», — писал А. П. Чехов 29 марта 1892 года Л. С. Мизиновой.

Решено было перенести кухню в старую людскую, которая размещалась рядом с домом. «Ужасно много хлопот. Чистим, моем, красим… Переносим кухню из дома в людскую», — писал А. П. Чехов 6 марта 1892 года А. С. Суворину.

И уже в 1893 году Чеховы построили новую кухню из двух срубов. В одной половине кухни располагалась русская печь. Здесь готовили пищу, хранили запасы. Кухаркой у Чеховых была Мария Дормидонтовна Беленовская. Она очень долго жила в семье Чеховых, была своим человеком, а Антон Павлович в письмах ласково называл ее Марьюшкой, бабушкой, старушкой. Свой век она доживала с Марией Павловной Чеховой в Ялте.

На другой половине жили горничные, а часть коридора с окном на юг отделили и устроили там маленькую оранжерею для выращивания рассады.

В 1920-е годы, уже после национализации усадьбы, комитет бедноты распродавал хозяйственные постройки. Продана была в деревню и чеховская кухня, причем из нее вышло два дома. Вернулась кухня в усадьбу, на свое историческое место, только в 1957 году. Часть флигеля-кухни пришлось восстанавливать из-за того, что часть сруба была значительно перестроена и изменена.

Сейчас обстановка в кухне соответствует той, которая была во времена Чеховых. Посуда, необходимая для хранения и приготовления продуктов: горшки, крынки для молока, кадочки-долбленки для хранения круп и муки — была собрана сотрудниками музея в Мелихове и окрестных деревнях.

«Флигель-кухня» является частью экспозиции усадьбы Мелихово. Подробная информация о работе экспозиции размещена на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.