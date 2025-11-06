В Подмосковье открылась выставка «Жостово. Вызывающе красиво»

6 ноября в Большом дворце музея-заповедника «Царицыно», г. Москва, открылась выставка одного из самых узнаваемых народных промыслов России «Жостово. Вызывающе красиво». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представлено свыше трехсот предметов, от редких объектов кустарного производства XIX века до авторских изделий, созданных уже в XXI веке. Впервые будут показаны архивные артефакты, экспериментальные образцы и объекты из коллекций, реализованных в сотрудничестве с современными дизайнерами.

В этом году жостовскому промыслу исполняется двести лет. Официальной точкой отсчета, принятой еще в советское время, считается 1825 год, когда братья Вишняковы открыли в Жостове мастерскую по производству лакированных металлических подносов, сухарниц, поддонов, шкатулок и других декоративных предметов. Искусство росписи развивалось под влиянием федоскинской лаковой миниатюры и уральской цветочной росписи по металлу, но жостовским мастерам удалось создать свой собственный уникальный стиль. Жостово прошло путь от кустарного промысла до символа русской декоративной традиции, сохранив уникальную художественную школу и высокое качество росписи.

«Конечно, мы гордимся, что в Подмосковье есть такой промысел с богатейшими традициями. Московская область — регион с самой высокой концентрацией промыслов в стране. И мы видим, что команда Жостово — одна из самых активных и деятельных. И отдельное спасибо музею-заповеднику „Царицыно“ за эту выставку. Уверен, что популяризация наших российских промыслов через музейные форматы, через большие выставки — это не только очень современный, но и очень востребованный шаг. Желаю проекту удачи и внимания посетителей, а жостовскому промыслу — развития и новых ярких страниц в книге их богатой истории», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Сегодня Жостовская фабрика — это предприятие полного цикла, включенное в Реестр нематериального культурного наследия народов России. Здесь работают художники и мастера из династий, в которых знания передаются от поколения к поколению. Изделия фабрики хранятся в Эрмитаже, Русском музее, Третьяковской галерее и в частных собраниях по всему миру.

На выставке «Жостово. Вызывающе красиво» можно увидеть подносы середины XIX века и авангардные эксперименты 1920-30-х годов художников Центральной научной опытной станции (ЦНОПС) и Научно-исследовательского института художественной промышленности (НИИХП). Представлены подносы, расписанные художниками Борисом Графовым, Олегом Гавриловым и Василием Дюжаевым из коллекции «РОСИЗО». Впервые в Москве — подносы из частного собрания Александра Бычкова и его необычной галереи в деревне Жостово, а также изделия игрушечного цеха Жостовской фабрики (расписные лопатки, совки, ведерки и лейки) и сувениры, выпущенные к юбилею Александра Пушкина в 1949 году или Олимпиаде-80. В отдельной витрине — результаты коллабораций Жостовской фабрики с современными российскими дизайнерами (например, с брендом Radical Chic). Особое внимание кураторы выставки уделили авторам: в экспозицию вошли произведения Михаила Лебедева, главного художника Жостовской фабрики, и еще двадцати мастеров, формирующих современное лицо промысла. Более сорока предметов в экспозиции — из коллекции «РОСИЗО».

«Для нас большая честь и ответственность участвовать в выставке, приуроченной к 200-летию промысла в музее-заповеднике „Царицыно“. Выставка — это итог многолетней работы и возможность показать широкой аудитории, как жостовская роспись живет, развивается и вдохновляет. Мы гордимся, что в юбилейный год экспонируются архивные материалы, редкие образцы, а также новые авторские коллекции, созданные нашими мастерами — как в традиционной технике, так и в рамках смелых творческих экспериментов», — рассказал Андрей Климачев, генеральный директор Жостовской фабрики декоративной росписи.

К открытию выставки музей и фабрика подготовили книгу, в которой история лаковой росписи с XIX века до сегодняшнего дня рассказана в картинках и статьях ученых, изучающих этот российский феномен.

Выставка будет работать до 15 февраля 2026 года.

Подробная информация на официальном сайте музея-заповедника. 6+.

Партнеры выставки: Жостовская фабрика декоративной росписи и Музейно-выставочный центр «РОСИЗО».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.