В Подмосковье открылась выставка о Николае Голованове

В Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского открылась выставка, посвященная народному артисту СССР Николаю Голованову. Экспозиция будет работать до 31 марта, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В музее-заповеднике П.И. Чайковского представили выставку, посвященную дирижеру, пианисту, композитору и педагогу Николаю Семеновичу Голованову. Экспозиция организована в рамках мероприятий по сохранению наследия музыканта, народного артиста СССР и лауреата четырех Сталинских премий первой степени.

Посетители могут увидеть уникальные архивные материалы, фотографии, документы и записи, рассказывающие о жизни и творчестве Голованова, его вкладе в развитие музыкального наследия России. Отдельный раздел посвящен его супруге, оперной певице Антонине Неждановой. Вместе они поддерживали Дом-музей Чайковского, устраивали благотворительные концерты и выступали в сложные для страны годы.

Особое внимание уделено выступлению Голованова и Неждановой в 1943 году, когда в Доме-музее Чайковского отмечали 50-летие со дня кончины композитора. Также рассказывается о деятельности Голованова в создании Оперной студии Большого театра, которая стала Московским академическим музыкальным театром имени Станиславского и Немировича-Данченко, и о его работе в качестве художественного руководителя и главного дирижера Большого симфонического оркестра имени Чайковского.

В экспозиции представлены сведения о композиторском наследии Голованова, включающем оперы, симфонию, кантаты и более 60 духовных произведений. Выставка будет работать до 31 марта. Подробности доступны на сайте музея-заповедника.

